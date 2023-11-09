Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche
Folge 2: Lesung & Konzert
5 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
Diese Rätsel präsentieren wir euch bis einschließlich kommenden Dienstag (14.11.2023) jeden Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Alle Lösungen zusammen ergeben die Koordinaten des Koffers und die Zahlenkombination für das Schloss am Koffer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen