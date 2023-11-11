Stellas Schatzsuche - DKMS x Joko & Klaas suchen Stammzellspender:innenJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche
Folge 4: Stellas Schatzsuche - DKMS x Joko & Klaas suchen Stammzellspender:innen
7 Min.Folge vom 11.11.2023Ab 12
Im vierten Teil des Millionenrätsels erzählt Stella von ihrer persönlichen Suche nach einem Schatz, der ihr das Leben gerettet hat. 2019 wurde bei ihr Leukämie diagnostiziert. Die Krankheit ist auch als Blutkrebs bekannt. Nur weil eine passende Stammzellspenderin gefunden wurde, konnte Stellas Leben gerettet werden. Um mehr Menschen bei der Suche nach einem genetischen Match für die Stammzellspende zu helfen, müssen sich mehr potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen