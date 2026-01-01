Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show
In "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" stößt Joko Winterscheidt an seine Grenzen und verzweifelt an der Welt. Dieses Mal aber nicht im Rahmen einer Unterhaltungsshow. Der Entertainer setzt sich in der sechsteiligen Doku mit den täglich spürbaren Auswirkungen der Klima-Katastrophe und deren Ursachen auseinander. Joko trifft auf seiner Reise auf Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen, kämpfen und ihn Hoffnung schöpfen lassen.
