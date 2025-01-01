Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ungewissheit macht kaputt: Monique sucht ihren verschwundenen Mann

Folge 3: Die Ungewissheit macht kaputt: Monique sucht ihren verschwundenen Mann

44 Min.Ab 12

Als Monique mit ihren vier Kindern von einem Zoobesuch nach Hause kommt, ist ihr Mann Richard verschwunden. Ein halbes Jahr später findet die Polizei sein Auto in Aachen. Julia Leischik versucht, mithilfe der Zuschauer neue Hinweise zu finden ... Cristian kommt 1986 im Süden Chiles zur Welt. Er ist fortwährend krank. In der Hoffnung, ihm ein besseres Leben zu ermöglichen, lässt ihn seine Mutter in einem Klosterhospital zurück. Nun will er mit Julia Leischik seine Mutter suchen.

