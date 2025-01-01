Spurensuche in der Karibik: Wird Felicitas ihre Mutter wiedersehen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Spurensuche in der Karibik: Wird Felicitas ihre Mutter wiedersehen?
Felicitas kommt im Mai 1984 in Hannover zur Welt. Als sie ein Jahr alt ist, wird ihre Mutter Irma schwer krank. In der Hoffnung auf schnellere Genesung, verlässt sie Deutschland und kehrt schweren Herzens ohne Felicitas in ihre Heimat St. Lucia zurück. Felicitas wächst bei Pflegeeltern auf, doch die Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter wächst stetig. Nach über 25 Jahren Trennung reist Julia Leischik auf die Karibikinsel und macht sich auf die Suche nach der vermissten Mutter.
