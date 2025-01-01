Ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben: Malgorzata sucht ihre KinderJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 7: Ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben: Malgorzata sucht ihre Kinder
45 Min.Ab 12
1989 werden der damals 24-jährigen Malgorzata aus Polen ihre beiden Kinder Adrian (3) und Justina (10 Monate) vom Jugendamt weggenommen. Ohne ihre Zustimmung werden sie zur Adoption freigegeben. Mit nur wenigen Informationen macht sich Julia auf die Suche nach ihnen ... Marie sucht seit über 50 Jahren ihre kleine Schwester Helga. Die ist Anfang der 60er Jahre der Liebe wegen in die USA gegangen - und kurze Zeit später riss der Kontakt zu ihrer deutschen Familie ab.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH