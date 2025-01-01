Warum wurde Erika 1956 in ein Waisenhaus abgegeben?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 8: Warum wurde Erika 1956 in ein Waisenhaus abgegeben?
1998 verabschiedet sich Annemarie in Hannover von ihrem damals 37-jährigen Sohn Thilo. Wenige Tage später erhält sie einen Brief von Thilo. Er schreibt, dass er verreist ist und sie nicht nach ihm suchen soll. Julia Leischik hofft, dass die Zuschauer Hinweise zu dem Verschwinden von Thilo Böhlhoff geben können ... 1956 kommt die sechs Monate alte Erika in ein Waisenhaus. Bis heute weiß sie nicht, warum sie damals abgegeben wurde. Eine Spur führt Julia Leischik nach Sacramento ...
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH