Guter Hund/Lockvögel/Radio Tallbert/Die Munki und Trunk ShowJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 4: Guter Hund/Lockvögel/Radio Tallbert/Die Munki und Trunk Show
Der Welpe sorgt für Chaos im Dschungel: Er gräbt Löcher und kaut Munkis Bananen. Munki und Trunk sehen, dass Rita Welpen dazu bringen kann, sich zu benehmen und sogar Tricks vorzuführen, und Trunk ist entschlossen, den Welpen dazu zu bringen, ihren eigenen Befehlen zu gehorchen. Der Welpe hat jedoch seine eigenen Pläne. Die Entdecker basteln aus Pappe ausgeschnittene Tiere und verstecken sich hinter ihnen in der Hoffnung, die echten Tiere zu entdecken. Die Tiere lassen sich nicht täuschen, ausser Tallbert, der von seinem neuen besten Freund, der Pappgiraffe, besessen ist. Rita hört auf Munkis Lichtung Radio. Während sie kurz abgelenkt ist, kommt Tallbert heraus und tanzt zur Musik. Er stolpert über das Funkgerät, wodurch es durch die Luft fliegt und es versehentlich verschluckt. Am Ende bleibt es auf halber Höhe seines langen Halses stecken, und Munki muss versuchen, es herauszubekommen und gleichzeitig seinen plötzlich sehr lauten Freund vor dem Entdecker zu verstecken. Die Tiere entdecken das altmodische Fernsehen des Entdeckers und Tallbert und Ribbert sind süchtig nach menschlichen Fernsehsendungen. Um sie zurück in Sicherheit zu locken, bauen Munki und Trunk aus Bambusstangen einen gefälschten Fernseher und veranstalten eine eigene Show.
