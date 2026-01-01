Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule
Kreuzverhör im Klassenzimmer: 16 Schüler:innen aus ganz Deutschland zwischen 8-13 klopfen die Fähigkeiten der Kanzlerkandidat:innen ab. Auf dem Stundenplan von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz stehen Fragen, die Kindern auf der Seele brennen. Digitale Schule, Klimaschutz, Fremdenfeindlichkeit: Wie lauten die Antworten der Kandidat:innen? Können sie den Kindern ihre politischen Ziele verständlich erklären? Und welches Zeugnis stellen die Kids ihnen am Ende aus?
