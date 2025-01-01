Karawane der Köche
1 Staffel
Karawane der Köche
Tim Mälzer und Star-Koch Roland Trettl reisen mit ihrer "Karawane der Köche" quer durch Deutschland. Sieben Teams bekommen jeweils einen Foodtruck für den kulinarischen Roadtrip zur Verfügung gestellt. In jeder Region lernen sie örtliche Erzeuger und ihre Spezialitäten kennen und müssen in Challenges rund um das Thema Streetfood beweisen, dass sie es verdienen, mit der Karawane weiterzuziehen. Am Ende der darf nur ein Team seinen Foodtruck im Wert von 140.000 Euro behalten.
Genre:Kochen