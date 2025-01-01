Keeping Up with the Kardashians
Die Reality-Show begleitet Kim Kardashian und ihre Familie auf ihrem Weg vom It-Girl zum Superstar. Unter der Regie von “Momager” Kris bauen sich die Kardashians ein Imperium auf.
Keeping Up with the Kardashians: Die Familien-Kultserie
Das Reality-Format Keeping Up with the Kardashians hat den Grundstein für die sagenhafte Erfolgsgeschichte der Kardashians gelegt. Seit 2007 läuft das Erfolgsformat über den Kardashian-Jenner-Clan schon. Auf Joyn kannst du jetzt die ersten fünf Staffeln von Keeping Up with the Kardashians im Stream bingen. Und eins ist in dieser Serie über die außergewöhnliche Familie auf jeden Fall garantiert - jede Menge Entertainment.
Keeping Up with the Kardashians dreht sich von Anfang an um den Werdegang von Kim, Khloe und Kourtney zu erfolgreichen Businessfrauen und internationalen Berühmtheiten. Unter der strikten Regie von Mutter Kris Jenner versuchen die Kardashians sich mehr und mehr einen Namen zu machen, allen voran als Models und Geschäftsinhaberinnen in der Fashion-Szene. Zu Beginn der Serie stehen auch noch Robert Kardashian, der Bruder von Kim, Khloe und Kourtney, sowie der ehemalige Olympiasieger Bruce Jenner (heute Caitlyn Jenner), der damalige Ehemann von Kris, im Zentrum des Geschehens.
Während vor allem Kim Kardashian einen Weg sucht, ein Superstar zu werden, sind die heute ebenso berühmten Halbschwestern Kendall und Kylie Jenner zu Beginn von Keeping Up with the Kardashians noch mehr mit dem Heranwachsen an sich beschäftigt.
Eine durchgeknallte Familie mit viel Herz und Offenheit
Eine Besonderheit von Keeping Up with the Kardashians ist die große Offenheit, mit der die Kardashians ihr Leben vor der Kamera teilen. Von der ersten Staffel an ist kein Thema Tabu. Dadurch lernt man Kim Kardashian und ihre Familie auf sehr intime Art und Weise kennen. Man begleitet die Kardashian-Jenner-Familie somit von Anfang an und lernt dabei die Stärken und Schwächen der einzelnen Charaktere sehr genau kennen. Während Kim Kardashian und Kris Jenner zum Beispiel sehr ehrgeizig und perfektionistisch sind, so zeigen sich Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian in den ersten Staffeln eher als Partygirls, die alles etwas leichter nehmen. Auch der Tod des leiblichen Vaters ist immer wieder ein zentraler Punkt in den Leben von Kim, Khloe, Kourtney und Robert.
Das bei so einer intimen Reality-Serie auch Grenzen erreicht werden, zeigt sich am Schicksal von Robert Kardashian, der sich im Laufe der Serie mehr und mehr zurückzieht und unter der Aufmerksamkeit und dem Erfolg der Schwestern leidet. Eines steht für die Kardashian-Jenner Familie allerdings immer im Mittelpunkt - das Zusammenhalten der Familie. Auch wenn es mal heftigen Streit untereinander gibt, am Ende bauen alle aufeinander und unterstützen sich in allen Phasen ihres Lebens.
Keeping Up with the Kardashians als Grundstein zu weltweitem Erfolg
Das Kim Kardashian eine der berühmtesten Personen der Welt ist, ist kein Geheimnis. Aber auch ihre Schwestern Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian, sowie die Halb-Schwestern Kendall und Kylie Jenner sind absolute Superstars. Nicht nur, dass ihnen hunderte von Millionen Menschen auf Instagram folgen, auch die Fashion-Magazine und Modeshows dieser Welt sind Alltag für die erfolgreichen Frauen.
Dabei ist mit Keeping Up with the Kardashians noch lange nicht Schluss. Die Serie war auch der Startschuss für zahlreiche andere Ableger wie Kourtney and Kim Take Miami, Revenge Body mit Khloe Kardashian oder Kourtney and Kim Take New York.
Begleite Kim Kardashian und ihre Familie auf ihrem sehr unterhaltsamen Weg vom It-Girl zum Superstar und schau dir jetzt auf Joyn die ersten Staffeln von Keeping Up with the Kardashians an.