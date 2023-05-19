Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Keeping Up with the Kardashians

Durchdrehen im Lockdown

sixxStaffel 19Folge 7vom 19.05.2023
Joyn Plus
Durchdrehen im Lockdown

Durchdrehen im LockdownJetzt ohne Werbung streamen

Keeping Up with the Kardashians

Folge 7: Durchdrehen im Lockdown

40 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 12

Der Lockdown zwingt die Familie größtenteils über Videoanrufe zu kommunizieren. Kendall und Kylie haben seit einem Monat nicht mehr miteinander gesprochen. Ihre Schwestern empfehlen Kendall, dass sie sich entschuldigen soll. Währenddessen hat Kim Schwierigkeiten ihre Arbeit und das Mutterleben in Einklang zu bringen. Ihre Kinder fordern nun viel mehr Aufmerksamkeit. Zudem muss sie sich um ihren kranken Ehemann Kanye kümmern und das alles überfordert sie.

Alle Staffeln im Überblick

Keeping Up with the Kardashians
sixx
Keeping Up with the Kardashians

Keeping Up with the Kardashians

Alle 1 Staffeln und Folgen