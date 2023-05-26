Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 19Folge 8vom 26.05.2023
Folge 8: Liebe im Lockdown

40 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12

Khloé steht unter Druck und überdenkt ihre Zukunft mit Tristan. Sie sucht mit ihm ein Gespräch unter vier Augen. Währenddessen kümmert sich Scott um seine Gesundheit und begibt sich in Behandlung. Kourtney unterstützt ihn bei seiner Entscheidung. Kurze Zeit später werden in der Klinik vertrauliche Informationen an die Presse weitergeleitet und Scott fühlt sich hintergangen. Außerdem überlegen sich die Kardashians kreative Wege, wie man im Lockdown die Geburtstage feiern könnte.

sixx
