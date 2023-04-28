Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Keeping Up with the Kardashians

Ärger in Palm Springs

sixxStaffel 19Folge 4vom 28.04.2023
Joyn Plus
Ärger in Palm Springs

Ärger in Palm SpringsJetzt ohne Werbung streamen

Keeping Up with the Kardashians

Folge 4: Ärger in Palm Springs

41 Min.Folge vom 28.04.2023Ab 12

Nach einem großen Streit möchte Mama Kris mit der ganzen Familie einen Kurzurlaub in Palm Springs verbringen. An einem der Abende wollen alle gemeinsam ausgehen, doch zwischen Kendall und Kylie herrscht dicke Luft. Auf der Heimfahrt eskaliert der Konflikt und führt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Schwestern.

Alle Staffeln im Überblick

Keeping Up with the Kardashians
sixx
Keeping Up with the Kardashians

Keeping Up with the Kardashians

Alle 1 Staffeln und Folgen