Ärger in Palm SpringsJetzt ohne Werbung streamen
Keeping Up with the Kardashians
Folge 4: Ärger in Palm Springs
41 Min.Folge vom 28.04.2023Ab 12
Nach einem großen Streit möchte Mama Kris mit der ganzen Familie einen Kurzurlaub in Palm Springs verbringen. An einem der Abende wollen alle gemeinsam ausgehen, doch zwischen Kendall und Kylie herrscht dicke Luft. Auf der Heimfahrt eskaliert der Konflikt und führt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Schwestern.
Alle Staffeln im Überblick
Keeping Up with the Kardashians
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved