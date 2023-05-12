Covid 19: Alles geht in die BinsenJetzt ohne Werbung streamen
Folge 6: Covid 19: Alles geht in die Binsen
41 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 12
Corona wächst zu einer globalen Pandemie und es werden internationale Lockdowns ausgerufen. Die Schulen werden geschlossen und die Kardashian Kindern müssen mindestens einen Monat lang von Zuhause aus unterrichtet werden. Khloé fühlt sich krank und macht sich Sorgen, dass sie sich mit dem Virus angesteckt hat. Ihr Arzt macht einen Test und alle warten gespannt auf das Ergebnis. Bis dahin muss sie sich in ihrem Zimmer isolieren.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved