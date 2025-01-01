KEKs
1 StaffelAb 12
KEKs
Illegale Botoxspritzen, ein abgezocktes Pokerturnier und krumme Deals der Direktorin - das klingt nach Reeperbahn in der Nacht, ist aber eher Alltag auf der Stadtteilschulschule Wandsbek. Younes, Shirin, Amadou und Rocky versuchen, sich durch die Absurditäten ihres chaotischen Schulalltags zu navigieren. In der Hackordung stehen sie an unterster Stelle - sie sind die KEKs. Zwischen Alltagsstruggle und dem Drang nach Rebellion gibt es für sie nur eine Konstante: ihre Freundschaft.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
12
