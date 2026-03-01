Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 2: Ein ungleiches Paar
39 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Am 30. August 2010 werden in Salem, Oregon, David und Marilyn Jondle brutal ermordet in ihrer Garage gefunden. Die Ermittlungen führen zunächst ins Leere, doch bald rückt Cindy Beck, die Freundin von Andrew Jondle, dem Sohn der Opfer, ins Zentrum der Verdachtsmomente. Zwischen Geheimnissen und überraschenden Enthüllungen spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited