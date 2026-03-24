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Killer Couples: Mörderische Paare

Tödliche Avancen

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 3vom 24.03.2026
Tödliche Avancen

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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 3: Tödliche Avancen

40 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 16

1999 verschwindet Cordell Richards, ein Angehöriger der US-Luftwaffe. Wochen später findet ein 12-jähriger Junge seine Überreste auf einem unbebauten Grundstück - gefesselt, verbrannt und schwer misshandelt. Die Spur führt zu drei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17, die in Richards' Wohnung gesehen wurden. Blutspuren und widersprüchliche Aussagen legen eine grausame Eskalation nah, deren Hintergründe die Ermittler schockieren ...

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