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Killer Couples: Mörderische Paare

Tödliche Affäre

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 4vom 24.03.2026
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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 4: Tödliche Affäre

40 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

1997 verschwindet der Familienvater Douglas Gissendaner spurlos. Kurz darauf entdecken Ermittler sein verbranntes Auto, und im Umfeld taucht immer wieder der Name Gregory Owen auf. Widersprüche und ein überraschendes Geständnis lenken den Blick auf eine gefährliche Affäre, die weit mehr verbirgt, als zunächst sichtbar ist ...

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