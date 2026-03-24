Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 4: Tödliche Affäre
40 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
1997 verschwindet der Familienvater Douglas Gissendaner spurlos. Kurz darauf entdecken Ermittler sein verbranntes Auto, und im Umfeld taucht immer wieder der Name Gregory Owen auf. Widersprüche und ein überraschendes Geständnis lenken den Blick auf eine gefährliche Affäre, die weit mehr verbirgt, als zunächst sichtbar ist ...
Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-5, Season 13-15: Universal Studios Limited