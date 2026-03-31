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Killer Couples: Mörderische Paare

Falsche Freunde

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 5vom 31.03.2026
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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 5: Falsche Freunde

41 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Melanie Ray und Chandler Clark aus Indiana verliebten sich 2007 im Gefängnis. Nach ihrer Entlassung planten sie 2011, den gutmütigen Andre Dupuis in Chester County, Pennsylvania, zu töten, um mit seinem Auto vor Bewährungsauflagen zu fliehen. Als am 7. August 2011 Dupuis' Leiche entdeckt wird, offenbart sich das erschütternde Ausmaß der Skrupellosigkeit des flüchtigen Paares.

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