Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 6: Ein mörderischer Plan
40 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Im März 2008 in Alba, Texas, scheint das Leben der gläubigen Familie Caffey perfekt - bis die 16-jährige Erin Caffey gemeinsam mit ihrem Freund Charlie Wilkinson einen teuflischen Plan schmiedet. Nachdem ihre Eltern sie zur Trennung von Charlie gezwungen hatten, fasste sie - von jugendlicher Obsession getrieben - den grausamen Entschluss, ihre gesamte Familie mit der Hilfe einiger Komplizen auszulöschen ...
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited