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Killer Couples: Mörderische Paare

Das fünfte Gebot

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 7vom 07.04.2026
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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 7: Das fünfte Gebot

39 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

2018 in Sodus, New York, plant Charlene Childers, 26, nach dem Sorgerechtsentscheid für ihre Kinder die Ermordung ihres Ex-Freundes Joshua Niles und dessen Freundin Amber Washburn. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Timothy Dean, einem ehemaligen Polizeichef aus Texas, setzt sie den tödlichen Plan in die Tat um. Hinter der Tat steckt ein Netz aus Rache, Besessenheit und zerstörerischer Obsession, das die Ermittler schockiert zurücklässt.

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