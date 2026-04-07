Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 7: Das fünfte Gebot
39 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
2018 in Sodus, New York, plant Charlene Childers, 26, nach dem Sorgerechtsentscheid für ihre Kinder die Ermordung ihres Ex-Freundes Joshua Niles und dessen Freundin Amber Washburn. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Timothy Dean, einem ehemaligen Polizeichef aus Texas, setzt sie den tödlichen Plan in die Tat um. Hinter der Tat steckt ein Netz aus Rache, Besessenheit und zerstörerischer Obsession, das die Ermittler schockiert zurücklässt.
Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-5, Season 13-15: Universal Studios Limited