Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 10: Betrug, Lust und Gier
41 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12
Als der Buchhalter Allan Lanteigne brutal erschlagen in seinem Haus gefunden wird, richten sich die Ermittlungen auf seinen Ehemann Demitry und dessen Liebhaber Michael Ivezic. Finanzielle Probleme und eine geheime Affäre kommen ans Licht. Es stellt sich heraus, dass Demitry und Michael einen Mordplan schmiedeten, um von Allans Lebensversicherung zu profitieren. Doch je tiefer die Ermittler graben, desto mehr schockierende Geheimnisse über Verrat und Betrug werden aufgedeckt.
