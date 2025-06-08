Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

Bonnie und Clyde

SAT.1 GOLDStaffel 14Folge 3vom 08.06.2025
Bonnie und Clyde

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 3: Bonnie und Clyde

40 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Antoinette Martinez verliert bereits früh ihre Mutter und wächst bei ihrer Tante auf. Doch trotz aller Schwierigkeiten ist sie eine gute Schülerin und bei ihren Mitmenschen sehr beliebt. Nach der Schule beginnt sie einen Job in einem Restaurant, wo sie sich im Frühjahr 2014 mit ihrem Kollegen Cameo Clines anfreundet. Die Beziehung zu dem jungen Mann führt sie schon bald auf die schiefe Bahn ...

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

