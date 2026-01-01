Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

SAT.1 GOLDStaffel 14Folge 4vom 17.02.2026
Folge 4: Die böse Stiefmutter

40 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Am 30. Oktober 2002 wählt Teresa Lewis den Notruf und gibt an, dass ihr Mann und Stiefsohn von Einbrechern erschossen worden sind. Die Beamten untersuchen den blutigen Tatort und beginnen schnell, an Teresas Geschichte zu zweifeln. Die Witwe verstrickt sich im Laufe der Befragungen immer mehr in Lügen und gibt schließlich zu, dass sie die Identität des Mörders kennt ...

SAT.1 GOLD
