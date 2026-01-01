Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 4: Die böse Stiefmutter
40 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Am 30. Oktober 2002 wählt Teresa Lewis den Notruf und gibt an, dass ihr Mann und Stiefsohn von Einbrechern erschossen worden sind. Die Beamten untersuchen den blutigen Tatort und beginnen schnell, an Teresas Geschichte zu zweifeln. Die Witwe verstrickt sich im Laufe der Befragungen immer mehr in Lügen und gibt schließlich zu, dass sie die Identität des Mörders kennt ...
