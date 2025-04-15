Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 14Folge 5vom 15.04.2025
Folge 5: Der gottlose Pfarrer

40 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12

Als die Frau eines Pfarrers vor ihrem Haus in Houston erschossen wird, steht die Polizei vor einem Rätsel. War es ein Angriff aus der Gemeinde oder steckt mehr dahinter? Während der Ermittlungen kommen die dunklen Geheimnisse des Ehemannes ans Licht: Affären, Lügen und ein Netz aus Manipulation. Ein entscheidender Hinweis führt schließlich zu einer schockierenden Wendung - und deckt eine tödliche Verschwörung auf, die drei Menschen vor Gericht bringt.

SAT.1 GOLD
