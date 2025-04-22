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Killer Couples: Mörderische Paare

Verrückt vor Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 14Folge 8vom 22.04.2025
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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 8: Verrückt vor Liebe

40 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Als Rhonda Oakley brutal ermordet in ihrem Keller gefunden wird, fehlt von ihrer 15-jährigen Stieftochter Jenna und dem Familienauto jede Spur. Die Ermittlungen führen die Polizei zu einer verbotenen Romanze, die schnell zur Hauptspur wird. Hinweise und Überwachungsaufnahmen zeichnen ein verstörendes Bild der Ereignisse. Doch als die Flüchtigen gefasst werden, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung - und die Wahrheit über Rhondas Tod kommt ans Licht.

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