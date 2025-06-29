Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

SAT.1 GOLDStaffel 14Folge 9vom 29.06.2025
Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 9: Kalt, berechnend, grausam

41 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 16

Als Angler die grausam zugerichtete Leiche von Nancy Billiter in einem Park entdecken, nimmt die Polizei die Ermittlungen auf. Die Spur führt zu Carol Giles und ihrem Geliebten Tim Collier, die sich gegenseitig belasten. Doch je tiefer die Ermittler graben, desto erschreckender wird die Wahrheit: Nancy musste sterben, weil sie ein tödliches Geheimnis kannte - eines, das den scheinbar natürlichen Tod von Carols Ehemann in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.

