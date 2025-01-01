Kinabatangan - Der Amazonas des Ostens
1 Staffel
Tief im Herzen Borneos entspringt der Kinabatangan. Über 560 Kilometer schlängelt sich der gewaltige Strom durch unwegsame Dschungelgebiete und Sümpfe bis in die Mangrovenwälder der Küste, wo er in die korallenreiche Sulusee mündet. Der malaysische Wildlife-Fotograf und Umweltaktivist Cede Prudente zeichnet mit "Kinabatanga - Der Amazonas des Ostens" ein beeindruckendes Bild dieser einzigartigen Flusslandschaft, in der die Schönheit der Natur und die Herausforderungen der Moderne oft brutal aufeinanderstoßen.
Genre: Dokumentation, Natur
Produktion: 2017
Altersfreigabe: Ab 6
6
Copyrights:© Wild Fury Pty Ltd