Kir Royal
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Kir Royal
Als Klatschreporter bei der Münchner Allgemeinen Tageszeitung hat es Baby Schimmerlos in der Hand, wer zum illustren Kreis der Münchner Schickeria zählen darf. In seiner Kolumne zu erscheinen, ist das Ziel des Provinzindustriellen Hafferloher, der zwar das Geld, aber nicht "das gewisse Etwas" besitzt. So jagt ein Fauxpas den nächsten, bis Hafferloher die Oberflächlichkeit der Gesellschaft durchschaut, zu der er so verzweifelt dazugehören wollte.
Genre:Mini-Serie, Comedy
Produktion:DE, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WDR mediagroup GmbH