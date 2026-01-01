Kiwis große Partynacht
1 StaffelAb 12
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Kiwis große Partynacht
Die Discokugeln glitzern, der Boden bebt: Andrea "Kiwi" Kiewel lädt in ihrer neuen Show "Kiwis große Partynacht" zum Feiern und Tanzen ein. Dabei empfängt sie zahlreiche Stars, die ihre Megahits zum Besten geben.
Genre:Unterhaltung, Veranstaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1
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