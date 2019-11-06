Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Alex

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Herz über Kopf

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Luisa Keller, die neue chirurgische Assistenzärztin in der Klinik am Alex, freut sich auf ihren ersten Tag, aber sie hat noch nicht einmal angefangen zu arbeiten und steht schon auf der schwarzen Liste ihres Chefs Dr. Stephan Roth. Eine Patientin ist mit Zwillingen schwanger, eine komplizierte Geburt steht bevor. Luisa, selbst ein Zwilling, berührt der Fall aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Sie reagiert emotional statt professionell ... Rechte: Sat.1

