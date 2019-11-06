Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Alex

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Stephan hat nach dem Schock darüber, dass seine Frau Sophie ausgerechnet mit ihrem Babysitter Lars eine Affäre begonnen hat, im Krankenhaus übernachtet. Als er nach Hause kommt, trifft er auf seine Frau. Sie steckt mitten in den Reisevorbereitungen; sie will tatsächlich den ursprünglich gemeinsam geplanten Urlaub antreten - ohne ihn, dafür kommt Lars mit. Luisa stellt Jens bezüglich Anna zur Rede - doch der will nicht, dass sich Luisa in sein Privatleben mischt. Rechte: Sat.1

