Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Klinik am Alex
Folge 11: Anders als du denkst
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stephan hat nach dem Schock darüber, dass seine Frau Sophie ausgerechnet mit ihrem Babysitter Lars eine Affäre begonnen hat, im Krankenhaus übernachtet. Als er nach Hause kommt, trifft er auf seine Frau. Sie steckt mitten in den Reisevorbereitungen; sie will tatsächlich den ursprünglich gemeinsam geplanten Urlaub antreten - ohne ihn, dafür kommt Lars mit. Luisa stellt Jens bezüglich Anna zur Rede - doch der will nicht, dass sich Luisa in sein Privatleben mischt. Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12