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Klinik am Alex

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
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Familienbande

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Klinik am Alex

Folge 12: Familienbande

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stephan und Luisa beginnen den Tag unfreiwillig gemeinsam. Nach einigen "zufälligen" Begegnungen können sie am Abend einfach nicht mehr anders, als sich endlich zu küssen. Nicole (14) kommt mit heftigen Beschwerden in die Klinik. Es stellt sich, auch zu ihrer Überraschung, heraus, dass sie schwanger ist und dass wegen einer Plazentaablösung sie und ihr Kind in Lebensgefahr schweben. Das Baby wird durch Kaiserschnitt zur Welt gebracht und auf die Neonatologiestation verlegt. Rechte: Sat.1

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