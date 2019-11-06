Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Auf Leben und Tod (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 13: Auf Leben und Tod (1)
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nachdem Stephan und Luisa sich geküsst haben, ist für Stephan das Eis gebrochen. Er flirtet unentwegt mit Luisa. Für sie geht das allerdings ein bisschen zu schnell. Der Flirt wird jäh unterbrochen, als Stephan in einem Verkehrsunfallopfer seinen eigenen Vater erkennt. Als ihm klar wird, dass sein Vater höchstwahrscheinlich sterben wird, wird er gezwungen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Das hat Stephan nämlich sein ganzes Leben lang nicht getan. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Alex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12