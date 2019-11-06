Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Auf Leben und Tod (2)Jetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 14: Auf Leben und Tod (2)
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stephan tut alles, um seinen Vater zu retten. Darüber vergisst er aber, sich wirklich mit seinem Vater auseinanderzusetzen. Luisa ist ihm ein große Stütze. Dennoch kann Stephan in seiner Verzweiflung nach dem Tod seines Vaters nicht anders, als sie verantwortlich zu machen. Nachdem Piefke die kollabierte Anna in die Notaufnahme gebracht hat, erfährt Luisa vom Zusammenbruch ihrer Schwester. Doch kaum sehen sich die Schwestern wieder, kommt es durch ein Missverständnis zum Streit. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Alex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12