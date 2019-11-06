Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
LügengeschichtenJetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 15: Lügengeschichten
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Luisa weiß noch immer nicht, was mit ihr und Stephan werden soll. Seit dem Tod seines Vaters, hat sie ihn nicht mehr gesehen. Beide sind im Streit auseinandergegangen, und Stephan hat sich zurückgezogen ... Dem "Guru" Karl-Heinz müssen Stahlschrauben aus dem Schädel entfernt werden, die er sich zum besseren Halt für sein Toupet einsetzen ließ und die sich entzündet haben. Doch keiner soll von seinem Toupet erfahren, denn seine Haare sind ein wichtiger Bestandteil seines Images. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Alex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6