Klinik am Alex

Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Lebe lieber jetzt

Klinik am Alex

Folge 16: Lebe lieber jetzt

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Rehfelds ehemaliger Chefarzt Hesselbach kommt in die Klinik, um seine einstige Assistentin um einen Gefallen zu bitten. Rehfeld will sich ihrem alten Mentor gegenüber unbedingt loyal zeigen. Aber wie weit darf diese Loyalität gehen? Darf sie das Wohl ihrer Patienten dabei aus den Augen verlieren? Denn der Vorwurf gegen Hesselbach wiegt schwer: Kunstfehler wegen altersbedingter Bewegungsstörung. Rechte: Sat.1

