Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Klinik am Alex
Folge 16: Lebe lieber jetzt
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Rehfelds ehemaliger Chefarzt Hesselbach kommt in die Klinik, um seine einstige Assistentin um einen Gefallen zu bitten. Rehfeld will sich ihrem alten Mentor gegenüber unbedingt loyal zeigen. Aber wie weit darf diese Loyalität gehen? Darf sie das Wohl ihrer Patienten dabei aus den Augen verlieren? Denn der Vorwurf gegen Hesselbach wiegt schwer: Kunstfehler wegen altersbedingter Bewegungsstörung. Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12