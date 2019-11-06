Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Klinik am Alex
Folge 17: Leidenschaften
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nachdem Stephan und Luisa miteinander geschlafen haben, holt sie der Klinikalltag wieder ein. Luisa ist verwirrt, als Christian ihr gesteht, dass er in sie verliebt ist, aber sich damit abgefunden hat, dass sie wiederum Stephan liebt ...Unterdessen wird eine Mutter schwer verletzt nach einem Unfall in die Klinik gebracht. Sie hat ihren Sohn und ihren Mann bei sich, die wie durch ein Wunder nur leicht verletzt sind. Ein harter Kampf um das Leben der Frau beginnt. Rechte: Sat.1
