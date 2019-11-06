Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Stephan überrascht Luisa mit einer Wohnung, die er für beide angemietet hat. Er hat sich offiziell getrennt, und der Beziehung mit Luisa steht nichts mehr im Wege. Doch für Luisa kommt das alles zu schnell ... Thomas Koch, Bluter und erster Vorsitzender eines großen Hämophilie-Selbsthilfe-Verbandes, wird in die Klinik eingeliefert. Aber nach der OP stellt sich heraus, dass Thomas Koch gar kein Bluter ist. Und diese Nachricht ist ebenso irritierend für ihn wie für die Ärzte. Rechte: Sat.1
