Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Klinik am Alex

Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Joyn Plus
Verführungen

VerführungenJetzt ohne Werbung streamen

Klinik am Alex

Folge 18: Verführungen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stephan überrascht Luisa mit einer Wohnung, die er für beide angemietet hat. Er hat sich offiziell getrennt, und der Beziehung mit Luisa steht nichts mehr im Wege. Doch für Luisa kommt das alles zu schnell ... Thomas Koch, Bluter und erster Vorsitzender eines großen Hämophilie-Selbsthilfe-Verbandes, wird in die Klinik eingeliefert. Aber nach der OP stellt sich heraus, dass Thomas Koch gar kein Bluter ist. Und diese Nachricht ist ebenso irritierend für ihn wie für die Ärzte. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Alex

Klinik am Alex

Alle 1 Staffeln und Folgen