Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
AbschiedJetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 2: Abschied
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die kleine Joy aus Thailand muss nach einer niederschmetternden Diagnose feststellen, dass ihre überforderten Pflegeeltern sich von ihr abwenden. Ist es möglich, dass ihr Kindermädchen Suree sie mehr liebt, als die Menschen, die Joy Mama und Papa nennt? Rechte: Sat.1
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Klinik am Alex
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Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1