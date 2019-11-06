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Klinik am Alex

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Abschied

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Klinik am Alex

Folge 2: Abschied

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die kleine Joy aus Thailand muss nach einer niederschmetternden Diagnose feststellen, dass ihre überforderten Pflegeeltern sich von ihr abwenden. Ist es möglich, dass ihr Kindermädchen Suree sie mehr liebt, als die Menschen, die Joy Mama und Papa nennt? Rechte: Sat.1

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