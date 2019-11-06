Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Klinik am Alex
Folge 21: Mit allen Mitteln
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stephan muss erneut auf Emma aufpassen - in der Klinik, weil Sophie keine Zeit hat. Plötzlich ist Emma verschwunden und Stephan in Aufruhr. Stephan macht sich große Vorwürfe. Er weiß, dass es so nicht weitergehen kann, und auch Luisa ahnt, was das für ihre Beziehung bedeuten könnte. Sebastian Westphal und Vivian Melzer werden nach einem Feuer in einem Bürogebäude mit Verbrennungen und Rauchvergiftungen in die Klinik gebracht. Sebastian hat Vivian aus dem Feuer gerettet. Rechte: Sat.1
Klinik am Alex
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12