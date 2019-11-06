Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Unter DruckJetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 22: Unter Druck
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Luisa ist unglücklich, weil Stephan sich von ihr zurückgezogen hat, um sich wieder mehr um seine Familie zu kümmern. Jens' und Annas Verhältnis hat sich hingegen sehr entspannt. Doch dann tätigt Anna teure Einkäufe - ohne Jens erklären zu können, woher sie das Geld dafür hat. Als dann bekannt wird, dass auf der Station wertvolles medizinisches Gerät verschwindet, wird Jens stutzig ... Nach einem Eishockey-Unfall wird der Schüler Julian Schuster in die Klinik am Alex eingeliefert. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Alex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12