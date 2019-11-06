Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Alex

Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Folge 22: Unter Druck

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Luisa ist unglücklich, weil Stephan sich von ihr zurückgezogen hat, um sich wieder mehr um seine Familie zu kümmern. Jens' und Annas Verhältnis hat sich hingegen sehr entspannt. Doch dann tätigt Anna teure Einkäufe - ohne Jens erklären zu können, woher sie das Geld dafür hat. Als dann bekannt wird, dass auf der Station wertvolles medizinisches Gerät verschwindet, wird Jens stutzig ... Nach einem Eishockey-Unfall wird der Schüler Julian Schuster in die Klinik am Alex eingeliefert. Rechte: Sat.1

