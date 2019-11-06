Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Folge 23: Paare

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Luisa hat Geburtstag und denkt, dass Stephan mit ihr feiern wird. Doch der hat den Geburtstag völlig vergessen. Die Situation mit Stephan belastet Luisa immer mehr: Er wohnt wieder bei seiner Familie, auch wenn es ihm dabei nur um das Wohl von Tochter Emma geht ... Wolfgang Gentner hat sich den Außenknöchel gebrochen und muss sich einer OP unterziehen. Während der OP erleidet er jedoch einen Schlaganfall und kann sich an nichts mehr erinnern, als er aufwacht.

