Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Klinik am Alex
Folge 24: Durch dick und dünn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Luisa entdeckt, dass Anna hinter den Diebstählen auf der Station steckt. Doch Anna zeigt keinerlei Reue und rechtfertigt ihre Beutezüge sogar. Als Luisa erfährt, dass wegen der Diebstähle fast ein Baby während einer OP gestorben wäre, muss sie handeln: Sie zeigt ihre Schwester bei der Polizei an ... Tamara und Carolin Paoli werden nach einem schweren Autounfall eingeliefert. Auf der Landstraße konnten sie einem Wagen nicht mehr ausweichen, und Carolin erleidet eine Hirnblutung. Rechte: Sat.1
