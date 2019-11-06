Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
AbgestürztJetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 25: Abgestürzt
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein übergewichtiger Patient, der sich als Armin Berners ausgibt, muss sich nach einem Sportunfall einer dringenden OP unterziehen. Stephan, Luisa und Jens beginnen mit dem Eingriff, der zunächst normal verläuft. Doch dann verschlechtert sich der Zustand des Patienten, und die OP muss abgebrochen werden. Als Anja Berners in die Klinik kommt, erklärt sie den Ärzten, dass es sich bei dem Patienten nicht um ihren Mann, sondern um Rolf Schneider handelt, einen Freund ihres Mannes. Rechte: Sat.1
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Klinik am Alex
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Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1