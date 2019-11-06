Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Klinik am Alex

Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Joyn Plus
Liebe geht durch den Magen

Liebe geht durch den MagenJetzt ohne Werbung streamen

Klinik am Alex

Folge 26: Liebe geht durch den Magen

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Luisa und Stephan planen ihre gemeinsame Zukunft. Als Sophie davon erfährt, macht sie Stephan eine Szene. Nachdem der Streit zwischen beiden eskaliert, steigt sie betrunken in ihr Auto und rast davon ... Als Hannes Schmelzer während einer OP mit Herzbeschwerden zusammenbricht, ist Stephan alarmiert und will der Ursache nachgehen. Schmelzer wiegelt vorerst ab. Aber Stephan lässt nicht locker und kann das Long-QT-Syndrom, einen sehr seltenen Herzfehler, diagnostizieren. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Alex

Klinik am Alex

Alle 1 Staffeln und Folgen