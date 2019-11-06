Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Folge 26: Liebe geht durch den Magen
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Luisa und Stephan planen ihre gemeinsame Zukunft. Als Sophie davon erfährt, macht sie Stephan eine Szene. Nachdem der Streit zwischen beiden eskaliert, steigt sie betrunken in ihr Auto und rast davon ... Als Hannes Schmelzer während einer OP mit Herzbeschwerden zusammenbricht, ist Stephan alarmiert und will der Ursache nachgehen. Schmelzer wiegelt vorerst ab. Aber Stephan lässt nicht locker und kann das Long-QT-Syndrom, einen sehr seltenen Herzfehler, diagnostizieren. Rechte: Sat.1
