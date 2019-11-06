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Klinik am Alex

Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
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Gefangen

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Klinik am Alex

Folge 27: Gefangen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Monika Tegert wird mit schlimmen Unterleibschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert. Weil sie panische Angst vor Krankenhäusern hat, wird sie von ihrer besten Freundin, der Flugbegleiterin Sabine Hoff begleitet. Als Stephan und Jens die Patientin im Schockraum untersuchen wollen, bekommt ihre Freundin einen folgenschweren Anruf: Sabine ist dienstlich gerade aus Bali zurückgekehrt und in ihrem Hotel hat es Seuchenalarm gegeben. Die Gruppe muss unter Quarantäne gestellt werden. Rechte: Sat.1

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