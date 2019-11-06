Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Eine Frage von SekundenJetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 4: Eine Frage von Sekunden
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Unterschied zwischen gesund und krank, zwischen Leben und Tod ist nur eine Frage von Sekunden - für die Bauarbeiter, die dem Sturm ein paar Minuten zu lange zu trotzen versucht haben, für Patrick, den kleinen Nierenpatienten, der in der "Klinik am Alex" auf ein neues Organ wartet, und für Luisas Schwester Anna ... Rechte: Sat.1
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Klinik am Alex
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Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1