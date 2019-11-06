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Klinik am Alex

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
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Eine Frage von Sekunden

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Klinik am Alex

Folge 4: Eine Frage von Sekunden

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Unterschied zwischen gesund und krank, zwischen Leben und Tod ist nur eine Frage von Sekunden - für die Bauarbeiter, die dem Sturm ein paar Minuten zu lange zu trotzen versucht haben, für Patrick, den kleinen Nierenpatienten, der in der "Klinik am Alex" auf ein neues Organ wartet, und für Luisas Schwester Anna ... Rechte: Sat.1

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Klinik am Alex

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