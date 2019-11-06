Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Ein Buch mit Sieben Siegeln
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Jens würde ohne mit der Wimper zu zucken seine Seele verkaufen, um eine Stelle als Facharzt zu bekommen... Luisa Keller will nicht glauben, dass ihre Zwillingsschwester Anna eine Psychose entwickelt hat. Vor allem hätte sie ihr dann auch nie erzählt, in welcher Schuldenfalle sie beide stecken ... Und Christian und Solomon sollen einer besonders mies gelaunten Dame eine hübschere Nase operieren ... Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12